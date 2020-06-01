Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке
Врачи выявили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. «Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 ‒ не единственная угроза здоровью людей», ‒ написал он в Twitter.
В понедельник власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК и Республики Конго, сообщает Reuters. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. Всего в стране за последние два года от лихорадки Эбола погибли более 2200 человек.
Ранее в ДРК была зафиксирована крупнейшая вспышка кори, отметил Гебреисус. Распространение коронавируса приводит к нарушениям в системе вакцинации, они, в свою очередь, приводят к вспышкам других заболеваний, предупреждала ВОЗ в апреле. Около 80 млн детей в 68 странах мира находятся под угрозой заразиться возбудителями кори, полиомиелита и дифтерии, заявлял детский фонд ООН (UNICEF) совместно с ВОЗ.