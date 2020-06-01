Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке

В понедельник власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК и Республики Конго, сообщает Reuters. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. Всего в стране за последние два года от лихорадки Эбола погибли более 2200 человек.