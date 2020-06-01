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Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке

Ведомости

Врачи выявили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. «Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 ‒ не единственная угроза здоровью людей», ‒ написал он в Twitter.

В понедельник власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК и Республики Конго, сообщает Reuters. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. Всего в стране за последние два года от лихорадки Эбола погибли более 2200 человек.

Ранее в ДРК была зафиксирована крупнейшая вспышка кори, отметил Гебреисус. Распространение коронавируса приводит к нарушениям в системе вакцинации, они, в свою очередь, приводят к вспышкам других заболеваний, предупреждала ВОЗ в апреле. Около 80 млн детей в 68 странах мира находятся под угрозой заразиться возбудителями кори, полиомиелита и дифтерии, заявлял детский фонд ООН (UNICEF) совместно с ВОЗ.

Ранее по теме: В Минздраве рассказали подробности приостановки вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных