Пробки в Москве приблизились к докарантинному уровню

По состоянию на 15.00 мск, на улицах было зафиксировано 2,02 млн автомобилей, тогда как год назад в этот день их было 2,44 млн, следует из сообщения департамента. Сервис «Яндекс.Пробки» в 19.10 фиксировал 6-балльные пробки. К 19.30 загруженность дорог снизилась до 5 баллов. Движение было затруднено преимущественно на юге Садового кольца и на некоторых участках Третьего транспортного кольца, на северо-востоке МКАД в районе Бибирева и Северного Медведкова, пишет «Интерфакс».