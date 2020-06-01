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Пробки в Москве приблизились к докарантинному уровню

Ведомости

Количество автомобилей в Москве днем 1 июня приблизилось к докарантинным показателям, сообщает департамент транспорта столицы. С сегодняшнего дня в Москве разрешены прогулки по графику, а также возобновили работу непродовольственные магазины и торговые центры.

По состоянию на 15.00 мск, на улицах было зафиксировано 2,02 млн автомобилей, тогда как год назад в этот день их было 2,44 млн, следует из сообщения департамента. Сервис «Яндекс.Пробки» в 19.10 фиксировал 6-балльные пробки. К 19.30 загруженность дорог снизилась до 5 баллов. Движение было затруднено преимущественно на юге Садового кольца и на некоторых участках Третьего транспортного кольца, на северо-востоке МКАД в районе Бибирева и Северного Медведкова, пишет «Интерфакс».

Рассчитываемый «Яндексом» индекс самоизоляции 1 июня к этому времени опустился в Москве до 1,5 из 5 баллов. Значения индекса от 0,0 до 2,4 балла трактуются «Яндексом» как «на улице очень много людей». Следовательно, чем больше индекс, тем меньше на улице людей.

Ранее по теме: График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», и возобновляется работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня. Также с 1 июня в Москве стартует двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных