Пробки в Москве приблизились к докарантинному уровню
Количество автомобилей в Москве днем 1 июня приблизилось к докарантинным показателям, сообщает департамент транспорта столицы. С сегодняшнего дня в Москве разрешены прогулки по графику, а также возобновили работу непродовольственные магазины и торговые центры.
По состоянию на 15.00 мск, на улицах было зафиксировано 2,02 млн автомобилей, тогда как год назад в этот день их было 2,44 млн, следует из сообщения департамента. Сервис «Яндекс.Пробки» в 19.10 фиксировал 6-балльные пробки. К 19.30 загруженность дорог снизилась до 5 баллов. Движение было затруднено преимущественно на юге Садового кольца и на некоторых участках Третьего транспортного кольца, на северо-востоке МКАД в районе Бибирева и Северного Медведкова, пишет «Интерфакс».
Рассчитываемый «Яндексом» индекс самоизоляции 1 июня к этому времени опустился в Москве до 1,5 из 5 баллов. Значения индекса от 0,0 до 2,4 балла трактуются «Яндексом» как «на улице очень много людей». Следовательно, чем больше индекс, тем меньше на улице людей.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», и возобновляется работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня. Также с 1 июня в Москве стартует двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику.