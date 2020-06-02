В Москве умер 61 пациент с коронавирусом

По последним данным, заражение коронавирусом было выявлено у 185 374 жителя столицы, 88 269 инфицированных уже выздоровели. С начала эпидемии в России коронавирус выявили у 423 741 человек, более 44% заразившихся вылечились — 186 895 человек, по данным федерального оперштаба на 2 июня.