В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 16 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб. Число умерших от коронавируса в городе таким образом выросло до 2685 человек.
Накануне суточный прирост летальных исходов заболевания коронавирусной инфекцией в Москве составил 71. Всего от коронавируса в России умерло уже более 5000 человек.
По последним данным, заражение коронавирусом было выявлено у 185 374 жителя столицы, 88 269 инфицированных уже выздоровели. С начала эпидемии в России коронавирус выявили у 423 741 человек, более 44% заразившихся вылечились — 186 895 человек, по данным федерального оперштаба на 2 июня.