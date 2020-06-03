Минобороны перенесло военные сборы студентов из-за коронавируса

30 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва, в Минобороны уточняли, что его сроки переноситься из-за распространения коронавируса не будут. При этом выпускников российских школ, которым на момент выпуска уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию в рамках ближайшей призывной кампании, заявлял в апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. В мае Путин подтвердил договоренность с Минобороны по вопросу отсрочки призыва для выпускников 2020 г.