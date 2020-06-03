Минобороны перенесло военные сборы студентов из-за коронавируса
Военные сборы для студентов российских вузов перенесены на июль – октябрь 2020 г., в некоторых вузах они пройдут уже в 2021 г., передает «РИА Новости» заявление Министерства обороны. Решение было принято в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. В Минобороны также учли эпидемиологическую обстановку, складывающуюся «в конкретных субъектах Российской Федерации».
Военные сборы традиционно проходят летом. В середине мая в МГУ им. М. В. Ломоносова заявили ТАСС, что военные сборы для студентов университета будут отложены, новые даты согласовывались с Минобороны.
30 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва, в Минобороны уточняли, что его сроки переноситься из-за распространения коронавируса не будут. При этом выпускников российских школ, которым на момент выпуска уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию в рамках ближайшей призывной кампании, заявлял в апреле начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. В мае Путин подтвердил договоренность с Минобороны по вопросу отсрочки призыва для выпускников 2020 г.