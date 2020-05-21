Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минобороны отложит призыв выпускников 2020 года

Сроки переноса призыва пока неизвестны
Артем Гирш
Гавриил Григоров / ТАСС

Минобороны отложит осенний призыв для выпускников 2020 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам образования.

«Мы уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – сказал президент.

В начале апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что выпускников российских школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию этой весной. Они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, а завершающих обучение студентов вызовут в военкомат после сдачи выпускных экзаменов, цитировал Герасимова «Интерфакс».

Из армии уволены уже 6000 военнослужащих срочной службы

Минобороны твердо намерено провести весенний призыв, несмотря на пандемию

Весенний призыв 2020 г. стартовал 1 апреля. По указу Путина в войска отправят 135 000 человек. Герасимов в середине мая в интервью «Красной звезде» говорил, что призыв срочников по-прежнему запланировано начать после 20 мая при соблюдении необходимых санитарных мер. Среди которых тестирование на COVID-19 перед отправкой в войска, организация отправки таким способом, чтобы призывники были как можно более изолированы, и двухнедельный карантин по прибытию к месту службы.

Кроме того, принято решение отменить проводы призывников, родителям будет нельзя присутствовать на принятии присяги. При этом личный визит призывников в военкомат для прохождения медкомиссии и профессионального психологического отбора не отменяется. Но на эти мероприятия в призывные комиссии будут вызваны только те призывники, которые не имеют права на отсрочку или не имели ранее поставленных диагнозов, препятствующих призыву.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных