Минобороны отложит призыв выпускников 2020 года

Кроме того, принято решение отменить проводы призывников, родителям будет нельзя присутствовать на принятии присяги. При этом личный визит призывников в военкомат для прохождения медкомиссии и профессионального психологического отбора не отменяется. Но на эти мероприятия в призывные комиссии будут вызваны только те призывники, которые не имеют права на отсрочку или не имели ранее поставленных диагнозов, препятствующих призыву.