Минобороны отложит призыв выпускников 2020 года

Минобороны отложит призыв выпускников 2020 годаСроки переноса призыва пока неизвестны
Минобороны отложит осенний призыв для выпускников 2020 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам образования.
«Мы уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – сказал президент.
В начале апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что выпускников российских школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию этой весной. Они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, а завершающих обучение студентов вызовут в военкомат после сдачи выпускных экзаменов, цитировал Герасимова «Интерфакс».
Весенний призыв 2020 г. стартовал 1 апреля. По указу Путина в войска отправят 135 000 человек. Герасимов в середине мая в интервью «Красной звезде» говорил, что призыв срочников по-прежнему запланировано начать после 20 мая при соблюдении необходимых санитарных мер. Среди которых тестирование на COVID-19 перед отправкой в войска, организация отправки таким способом, чтобы призывники были как можно более изолированы, и двухнедельный карантин по прибытию к месту службы.
Кроме того, принято решение отменить проводы призывников, родителям будет нельзя присутствовать на принятии присяги. При этом личный визит призывников в военкомат для прохождения медкомиссии и профессионального психологического отбора не отменяется. Но на эти мероприятия в призывные комиссии будут вызваны только те призывники, которые не имеют права на отсрочку или не имели ранее поставленных диагнозов, препятствующих призыву.