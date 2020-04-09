Глава Генштаба рассказал подробности о весеннем призыве

Выпускников российских школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию этой весной, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, пишет «Интерфакс». По его словам, они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Завершающих обучение студентов вызовут в военкомат после сдачи выпускных экзаменов.