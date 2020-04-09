Глава Генштаба рассказал подробности о весеннем призыве
Выпускников российских школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призывать в армию этой весной, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, пишет «Интерфакс». По его словам, они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Завершающих обучение студентов вызовут в военкомат после сдачи выпускных экзаменов.
Весенний призыв 2020 г. стартовал 1 апреля. По указу президента Владимира Путина в войска отправят 135 000 человек. Весенний призыв пройдет в 83 регионах страны, срочный призыв отменен в Республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе, говорил ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.
20 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что большинство призывников отправят в войска в мае и июне. Всех призванных этой весной, по его словам, протестируют на коронавирус, а прибывшие в воинские части пройдут двухнедельный карантин.
В середине марта Украина приостановила призыв на срочную службу на время карантина. Он объявлен в стране до 24 апреля.