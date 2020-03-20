В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавируса
Весенний призыв не будет переноситься из-за риска распространения коронавируса и состоится в установленные законом сроки – с 1 апреля по 15 июля, говорится в сообщении Минобороны.
Все призывники перед отправкой к местам службы будут протестированы на коронавирус, большинство из них будут отправлены в войска в мае и июне, уточнили в ведомстве. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», – заявил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу. На местах прибытия призывники будут проходить двухнедельный карантин, добавил он.
Случаи заболевания коронавирусом в российской армии не выявлены, сообщил Шойгу. По его словам, Минобороны создало оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса под руководством первого замминистра обороны Руслана Цаликова. В учебных заведениях, воинских частях и организациях Минобороны проводятся регулярные проверки, отмечается в пресс-релизе. «Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», – заявил Шойгу.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит возможность переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса и проконсультируется по этому вопросу с Минобороны. Весенний призыв объявляется указом президента в последних числах марта, чаще всего 30 марта. Весной 2019 г. в российскую армию было призвано около 135 000 человек.