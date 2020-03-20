В России не будут переносить весенний призыв из-за коронавируса

Все призывники перед отправкой к местам службы будут протестированы на коронавирус, большинство из них будут отправлены в войска в мае и июне, уточнили в ведомстве. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», – заявил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу. На местах прибытия призывники будут проходить двухнедельный карантин, добавил он.