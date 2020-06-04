Собянин рассказал, когда больницы Москвы вернутся к обычному режиму работы
Московские больницы, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, начнут работать в обычном режиме через несколько недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, речь идет о возвращении к обычному режиму 6000 койко-мест.
«Конечно, придется поработать, чтобы вернуть их в нормальное состояние, провести дезинфекцию, подремонтировать их, отмыть, говоря простым языком, проверить всех врачей на заболеваемость коронавирусом и т. д. Для этого понадобится 2–3 недели, но процесс уже запущен, он необратим», – сказал Собянин.
Кроме возвращения к обычному режиму работы перепрофилированных под COVID-19 больниц больше плановой помощи будут оказывать медцентры, которые во время эпидемии работали в режиме «ургентной помощи», добавил Собянин. Из-за опасений самих пациентов или неготовности больниц к работе в условиях эпидемии плановой помощи в них оказывалось меньше. «Мы открыли все возможности, открыли финансирование, они с каждым днем начинают принимать больше и больше пациентов», – рассказал мэр.
Он добавил, что при этом власти оставляют 17 000 мест коечного фонда в резерве и «в боевом режиме». Временные медицинские центры, созданные специально для лечения больных COVID-19, использоваться не будут, за исключением экстренных случаев. «Если вдруг какой-то всплеск будет, у нас всегда рядом в запасе есть медицинские центры, временно созданные, но достаточно качественные и высокотехнологичные», – отметил мэр Москвы.
О планах открыть часть московских больниц для оказания плановой помощи Собянин объявил 19 мая. «Это гораздо важнее, чем открыть бьюти, потому что без парикмахерской еще никто не умирал, а вот люди, которые не получают плановую медицинскую помощь, через месяц-другой будут, может быть, критичными больными уже», – сказал тогда мэр.