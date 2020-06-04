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Собянин рассказал, когда больницы Москвы вернутся к обычному режиму работы

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Московские больницы, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, начнут работать в обычном режиме через несколько недель, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, речь идет о возвращении к обычному режиму 6000 койко-мест. 

«Конечно, придется поработать, чтобы вернуть их в нормальное состояние, провести дезинфекцию, подремонтировать их, отмыть, говоря простым языком, проверить всех врачей на заболеваемость коронавирусом и т. д. Для этого понадобится 2–3 недели, но процесс уже запущен, он необратим», – сказал Собянин. 

Кроме возвращения к обычному режиму работы перепрофилированных под COVID-19 больниц больше плановой помощи будут оказывать медцентры, которые во время эпидемии работали в режиме «ургентной помощи», добавил Собянин. Из-за опасений самих пациентов или неготовности больниц к работе в условиях эпидемии плановой помощи в них оказывалось меньше. «Мы открыли все возможности, открыли финансирование, они с каждым днем начинают принимать больше и больше пациентов», – рассказал мэр.

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Уже имеющиеся в больницах места для лечения больных коронавирусом могут скоро закончиться

Он добавил, что при этом власти оставляют 17 000 мест коечного фонда в резерве и «в боевом режиме». Временные медицинские центры, созданные специально для лечения больных COVID-19, использоваться не будут, за исключением экстренных случаев. «Если вдруг какой-то всплеск будет, у нас всегда рядом в запасе есть медицинские центры, временно созданные, но достаточно качественные и высокотехнологичные», – отметил мэр Москвы. 

О планах открыть часть московских больниц для оказания плановой помощи Собянин объявил 19 мая. «Это гораздо важнее, чем открыть бьюти, потому что без парикмахерской еще никто не умирал, а вот люди, которые не получают плановую медицинскую помощь, через месяц-другой будут, может быть, критичными больными уже», – сказал тогда мэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных