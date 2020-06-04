Собянин рассказал, когда больницы Москвы вернутся к обычному режиму работы

Кроме возвращения к обычному режиму работы перепрофилированных под COVID-19 больниц больше плановой помощи будут оказывать медцентры, которые во время эпидемии работали в режиме «ургентной помощи», добавил Собянин. Из-за опасений самих пациентов или неготовности больниц к работе в условиях эпидемии плановой помощи в них оказывалось меньше. «Мы открыли все возможности, открыли финансирование, они с каждым днем начинают принимать больше и больше пациентов», – рассказал мэр.