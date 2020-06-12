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Минздрав призвал пока не собираться большими компаниями

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что еще рано собираться большими компаниями и по-прежнему следует ограничивать походы в гости и соблюдать социальную дистанцию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». 

По словам министра, популяционный иммунитет в России еще не сформирован, хотя при тестированиях выявляется все больше людей с иммунитетом и растет число переболевших коронавирусной инфекцией. «Но пока говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано», ‒ сказал Мурашко. Он отметил, что масочный режим в России должен сохраняться.

В России за последние сутки было выявлено 8987 заболевших COVID-19. Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом со 2 июня. Всего в стране заразились коронавирусом уже более 511 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных