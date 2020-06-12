Минздрав призвал пока не собираться большими компаниями

По словам министра, популяционный иммунитет в России еще не сформирован, хотя при тестированиях выявляется все больше людей с иммунитетом и растет число переболевших коронавирусной инфекцией. «Но пока говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано», ‒ сказал Мурашко. Он отметил, что масочный режим в России должен сохраняться.