Минздрав призвал пока не собираться большими компаниями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что еще рано собираться большими компаниями и по-прежнему следует ограничивать походы в гости и соблюдать социальную дистанцию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам министра, популяционный иммунитет в России еще не сформирован, хотя при тестированиях выявляется все больше людей с иммунитетом и растет число переболевших коронавирусной инфекцией. «Но пока говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано», ‒ сказал Мурашко. Он отметил, что масочный режим в России должен сохраняться.
В России за последние сутки было выявлено 8987 заболевших COVID-19. Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом со 2 июня. Всего в стране заразились коронавирусом уже более 511 000 человек.