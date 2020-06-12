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В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 511 000 человек
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня. 1 июня оперштаб сообщил о 9035 выявленных за сутки заболевших, после этого суточный прирост не превышал 8985 больных.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших. С начала эпидемии из 511 423 заразившихся жителей России выздоровели более половины — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.

В Москве COVID-19 диагностировали у 1714 человек за последние сутки. Выздоровели при этом 2255 пациентов, сообщил столичный оперштаб. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 202 935 горожан, 118 024 заболевших выздоровели. Умерли 3187 инфицированных, 49 из них за последние сутки — это минимальный показатель с 25 мая, тогда оперштаб сообщил о 41 зафиксированном летальном исходе заболевания.

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Подмосковье (730 инфицированных), Свердловской области (32), Санкт-Петербурге (274), Воронежской (227), Нижегородской (221) и Ростовской (198) областях. В Красноярском крае заболевших COVID-19 стало больше на 178 человек, в Тыве — на 176, в Иркутской области — на 151, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 150, в Коми — на 125, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 122. В Саратовской области коронавирус за сутки нашли у 116 жителей, в Волгоградской — у 114, в Архангельской — у 112, в Псковской — у 110. По 109 новых случаев зафиксировано в Орловской и Новосибирской областях, 103 случая в Пензенской области и 100 в Тульской. В остальных регионах за последние сутки выявили меньше 100 случаев COVID-19.

По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом продолжают лидировать Москва (202 935), Московская область (47 911), Санкт-Петербург (20 043), Нижегородская (13 562) и Свердловская (13 562) области. В топ-10 регионов по числу заболевших также входят Ростовская область (7152), Дагестан (6367), Красноярский край (6159), Тульская (5147) и Калужская (4923) области, по данным стопкоронавирус.рф

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Во всем мире коронавирусом заразились более 7,5 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Более 3,5 млн заразившихся выздоровели, умерли свыше 421 000 заболевших. Больше всего случаев заражения подтверждено в США, там COVID-19 диагностировали у более чем 2 млн жителей. На втором месте по заболеваемости – Бразилия, где коронавирус нашли у свыше 800 000 человек. На третьем месте по общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Россия.

По числу умерших от коронавируса в мире также лидируют Соединенные Штаты, где скончались почти 114 000 заболевших коронавирусной инфекцией. На втором месте – Великобритания с более 41 000 зафиксированных смертей от коронавируса, на третьем – Бразилия, где скончались почти 41 000 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных