В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах . После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Подмосковье (730 инфицированных), Свердловской области (32), Санкт-Петербурге (274), Воронежской (227), Нижегородской (221) и Ростовской (198) областях. В Красноярском крае заболевших COVID-19 стало больше на 178 человек, в Тыве — на 176, в Иркутской области — на 151, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 150, в Коми — на 125, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 122. В Саратовской области коронавирус за сутки нашли у 116 жителей, в Волгоградской — у 114, в Архангельской — у 112, в Псковской — у 110. По 109 новых случаев зафиксировано в Орловской и Новосибирской областях, 103 случая в Пензенской области и 100 в Тульской. В остальных регионах за последние сутки выявили меньше 100 случаев COVID-19.