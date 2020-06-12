В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили почти 9000 новых случаев заражения коронавирусомОбщее число заболевших превысило 511 000 человек
В России за последние сутки выявили 8987 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Это максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала июня. 1 июня оперштаб сообщил о 9035 выявленных за сутки заболевших, после этого суточный прирост не превышал 8985 больных.
Вылечились от COVID-19 за последние сутки 8220 пациентов, умерли 183 заболевших. С начала эпидемии из 511 423 заразившихся жителей России выздоровели более половины — 269 370 человек. Умерли 6715 заболевших коронавирусной инфекцией, 1,3% от общего числа выявленных случаев.
В Москве COVID-19 диагностировали у 1714 человек за последние сутки. Выздоровели при этом 2255 пациентов, сообщил столичный оперштаб. С начала эпидемии заражение коронавирусом подтвердилось у 202 935 горожан, 118 024 заболевших выздоровели. Умерли 3187 инфицированных, 49 из них за последние сутки — это минимальный показатель с 25 мая, тогда оперштаб сообщил о 41 зафиксированном летальном исходе заболевания.
Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах. После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Подмосковье (730 инфицированных), Свердловской области (32), Санкт-Петербурге (274), Воронежской (227), Нижегородской (221) и Ростовской (198) областях. В Красноярском крае заболевших COVID-19 стало больше на 178 человек, в Тыве — на 176, в Иркутской области — на 151, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 150, в Коми — на 125, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 122. В Саратовской области коронавирус за сутки нашли у 116 жителей, в Волгоградской — у 114, в Архангельской — у 112, в Псковской — у 110. По 109 новых случаев зафиксировано в Орловской и Новосибирской областях, 103 случая в Пензенской области и 100 в Тульской. В остальных регионах за последние сутки выявили меньше 100 случаев COVID-19.
По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом продолжают лидировать Москва (202 935), Московская область (47 911), Санкт-Петербург (20 043), Нижегородская (13 562) и Свердловская (13 562) области. В топ-10 регионов по числу заболевших также входят Ростовская область (7152), Дагестан (6367), Красноярский край (6159), Тульская (5147) и Калужская (4923) области, по данным стопкоронавирус.рф
Во всем мире коронавирусом заразились более 7,5 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Более 3,5 млн заразившихся выздоровели, умерли свыше 421 000 заболевших. Больше всего случаев заражения подтверждено в США, там COVID-19 диагностировали у более чем 2 млн жителей. На втором месте по заболеваемости – Бразилия, где коронавирус нашли у свыше 800 000 человек. На третьем месте по общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Россия.
По числу умерших от коронавируса в мире также лидируют Соединенные Штаты, где скончались почти 114 000 заболевших коронавирусной инфекцией. На втором месте – Великобритания с более 41 000 зафиксированных смертей от коронавируса, на третьем – Бразилия, где скончались почти 41 000 больных COVID-19.