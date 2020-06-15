Регулятор США прекратил использование препарата от малярии для лечения COVID-19

Гидроксихлорохин и хлорохин были допущены к использованию в США при лечении COVID-19 в марте, аналогичные эксперименты проводились в Великобритании, Испании, Франции и других странах. Российский Минздрав также включал гидроксихлорохин в числе рекомендованных лекарств. В апреле FDA уже предупреждало о побочных эффектах от применения этого препарата — он может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти. 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от COVID-19, 3 июня организация возобновила их.