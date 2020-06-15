Регулятор США прекратил использование препарата от малярии для лечения COVID-19
Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин больше не могут применяться для лечения коронавируса, постановило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Регулятор отозвал чрезвычайное разрешение, позволявшее использовать эти препараты для лечения COVID-19. Эффективность этих препаратов маловероятна, а возможные выгоды от его применения больше не перевешивают побочные эффекты, отметил регулятор.
Клинические испытания, в которых изучается эффективность препаратов против малярии в лечении COVID-19, еще продолжаются, но чрезвычайное разрешение больше не применимо, заявила и. о. центра оценки лекарственных препаратов Патриция Каваццони. После консультаций FDA с Минздравом США подведомственное Минздраву управление направило запрос на отзыв разрешения.
Гидроксихлорохин и хлорохин были допущены к использованию в США при лечении COVID-19 в марте, аналогичные эксперименты проводились в Великобритании, Испании, Франции и других странах. Российский Минздрав также включал гидроксихлорохин в числе рекомендованных лекарств. В апреле FDA уже предупреждало о побочных эффектах от применения этого препарата — он может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти. 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от COVID-19, 3 июня организация возобновила их.