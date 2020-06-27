В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек
Полиция Москвы задержала 18 участников одиночных пикетов в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии, сообщает «ОВД-инфо». По данным портала на 18.25 мск, задержаны 38 человек. 19 задержанных увезли в ОВД по району Лужники. Еще столько же — в ОВД по району Красносельский. В Петербурге задержаны трое.
9 июня Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии. Дело возбудили из-за публикаций картинок в паблике «Монологи вагины». С осени 2019 г. активистка находилась под домашним арестом. В марте суд в Комсомольске-на-Амуре изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде. В поддержку Цветковой выступали Владимир Познер, Ксения Собчак, Людмила Петрушевская и другие.