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В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек

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Полиция Москвы задержала 18 участников одиночных пикетов в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, обвиняемой в распространении порнографии, сообщает «ОВД-инфо». По данным портала на 18.25 мск, задержаны 38 человек. 19 задержанных увезли в ОВД по району Лужники. Еще столько же — в ОВД по району Красносельский. В Петербурге задержаны трое.

Среди задержанных даже те, у кого нет плакатов, отмечает «МБХ-медиа». «Дождь» пишет, что среди задержанных журналист проекта Sota.Vision Денис Стяжкин. Позже его и еще одного журналиста Максима Кондратьева отпустили.

9 июня Цветковой официально предъявили обвинение по статье о распространении порнографии. Дело возбудили из-за публикаций картинок в паблике «Монологи вагины». С осени 2019 г. активистка находилась под домашним арестом. В марте суд в Комсомольске-на-Амуре изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде. В поддержку Цветковой выступали Владимир Познер, Ксения Собчак, Людмила Петрушевская и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных