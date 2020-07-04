Задержанная замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищениях
Задержанная накануне замминистра науки Марина Лукашевич не признала вину в хищении бюджетных денег, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова. По его словам, посетившим ее сотрудникам ОНК она заявила, что «никогда не занималась казнокрадством».
Чиновница рассказала, что ее задержали 3 июля утром. Сейчас она находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке. 6 июля Тверской суд Москвы изберет ей меру пресечения.
Вместе с Лукашевич задержали начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Задержанных подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Лукашевич и Попов похитили 40 млн руб. из бюджета страны при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Лукашевич была назначена замминистра в 2018 г. Летом 2016 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она была гендиректором Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб.