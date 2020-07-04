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Задержанная замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищениях

Ведомости

Задержанная накануне замминистра науки Марина Лукашевич не признала вину в хищении бюджетных денег, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова. По его словам, посетившим ее сотрудникам ОНК она заявила, что «никогда не занималась казнокрадством».

Чиновница рассказала, что ее задержали 3 июля утром. Сейчас она находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке. 6 июля Тверской суд Москвы изберет ей меру пресечения.

Вместе с Лукашевич задержали начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Задержанных подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Лукашевич и Попов похитили 40 млн руб. из бюджета страны при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Лукашевич была назначена замминистра в 2018 г. Летом 2016 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она была гендиректором Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб.

Ранее по теме: Замглавы Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных