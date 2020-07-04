Задержанная замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищениях

Вместе с Лукашевич задержали начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Задержанных подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Лукашевич и Попов похитили 40 млн руб. из бюджета страны при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Лукашевич была назначена замминистра в 2018 г. Летом 2016 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она была гендиректором Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб.