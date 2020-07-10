Минобороны: 13 июля завершится вакцинирование добровольцев от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи планируют в понедельника, 13 июля провести вакцинацию второй группы добровольцев, на которых испытывается действие рекомбинаторной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В сообщении Минобороны говорится, что для второй группы добровольцев предусматривается бустерная схема вакцинации компонентом №2 испытываемой вакцины. Первый компонент согласно схеме 20 добровольцев получили 23 июня. Второй компонент вводится через три недели после первого. Такая схема позволяет закрепить иммунитет и увеличить продолжительность иммунной защиты. Цель исследования — проверка эффективности и иммуногенности вакцины.
Первую группу добровольцев из 18 человек врачи вакцинировали 18 июня. Девяти испытуемым введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Их нахождение в больнице закончится в среду, 15 июля. На первой группе волонтеров проверялась безопасность и переносимость вакцины. У всех добровольцев хорошее состояние здоровья, нежелательного действия вакцин не обнаружилось. После сдачи контрольных анализов их выпишут из госпиталя. «Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19», — отметили в Минобороны.
На 42-ой день после первой вакцинации все добровольцы вернутся в главного военный клинический госпиталь им.Н.Н.Бурденко для итогового медицинского осмотра, диагностики и оформления всех необходимых документов. Доклинические испытания рекомбинаторной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. В числе участников испытаний — офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту в войсках радиационной, химической и биологической защиты и медучреждениях Минобороны и гражданские добровольцы. Полностью завершить исследования планируется до конца июля.