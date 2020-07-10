Минобороны: 13 июля завершится вакцинирование добровольцев от коронавируса

Первую группу добровольцев из 18 человек врачи вакцинировали 18 июня. Девяти испытуемым введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Их нахождение в больнице закончится в среду, 15 июля. На первой группе волонтеров проверялась безопасность и переносимость вакцины. У всех добровольцев хорошее состояние здоровья, нежелательного действия вакцин не обнаружилось. После сдачи контрольных анализов их выпишут из госпиталя. «Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19», — отметили в Минобороны.