Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года

По его словам, «есть большая доля уверенности, что [...] иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более». Директор центра имени Гамалеи рассказал, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г., после успешного завершения начатых клинических испытаний вакцины. «Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а возможно и 70 миллионов доз данного препарата», — сказал Гинцбург. По его словам, руководство страны и организации здравоохранения «уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.»