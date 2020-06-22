Вакцина НИЦ Гамалеи и Минобороны защитит от коронавируса на два года
Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минообороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок два года и более. Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург
По его словам, «есть большая доля уверенности, что [...] иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более». Директор центра имени Гамалеи рассказал, что массовая вакцинация населения может начаться уже осенью 2020 г., после успешного завершения начатых клинических испытаний вакцины. «Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а возможно и 70 миллионов доз данного препарата», — сказал Гинцбург. По его словам, руководство страны и организации здравоохранения «уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.»
По словам ученого-эпидемиолога, быстрый выход разработанной НИЦ Гамалеи совместно с Минобороны России вакцины от коронавируса на клинические испытания обусловлен использованием существующей технологической платформы, хорошо зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса Эбола и других. Они создавались совместно с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны, Военно-медицинской академией им. Кирова и Главным военным клиническим госпиталем им. академика Н.Н. Бурденко, напомнил Гинцбург.
Испытания российской комбинированной векторной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных прошли в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, клинические испытания на добровольцах начались 18 июня на базе госпиталя имени Бурденко. Первая группа участников эксперимента из 18 человек была провакцинирована: девять человек получили один компонент вакцины, вторая половина – другой. Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. 26 мая на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля.