Гендиректор РФПИ стал добровольцем для испытания вакцины от COVID-19

В России к маю разрабатывалось 10 прототипов вакцины от коронавируса, говорил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Вакцина НИЦЭМ испытывается в том числе на добровольцев из числа военнослужащих. Накануне Минобороны объявило, что волонтеры в военном госпитале имени Бурденко в Москве уже были вакцинированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.