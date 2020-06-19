Гендиректор РФПИ стал добровольцем для испытания вакцины от COVID-19
Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, РФПИ инвестировал в организацию. Дмитриев подтвердил намерение выпустить вакцину разработки НИЦЭМ в сентябре, ранее такие сроки называла вице-премьер Татьяна Голикова. Производство вакцины в промышленных объемах начнется до получения регистрации, такой опыт раньше использовался с препаратом авифавир, сказал Дмитриев.
В России к маю разрабатывалось 10 прототипов вакцины от коронавируса, говорил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Вакцина НИЦЭМ испытывается в том числе на добровольцев из числа военнослужащих. Накануне Минобороны объявило, что волонтеры в военном госпитале имени Бурденко в Москве уже были вакцинированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.