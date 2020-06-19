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Гендиректор РФПИ стал добровольцем для испытания вакцины от COVID-19

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев был привит опытной вакциной от коронавируса, об этом сам Дмитриев рассказал в интервью РБК. «Пока, видите, все нормально. Буду держать вас в курсе», — сказал он о реакции на препарат.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, РФПИ инвестировал в организацию. Дмитриев подтвердил намерение выпустить вакцину разработки НИЦЭМ в сентябре, ранее такие сроки называла вице-премьер Татьяна Голикова. Производство вакцины в промышленных объемах начнется до получения регистрации, такой опыт раньше использовался с препаратом авифавир, сказал Дмитриев.

В России к маю разрабатывалось 10 прототипов вакцины от коронавируса, говорил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Вакцина НИЦЭМ испытывается в том числе на добровольцев из числа военнослужащих. Накануне Минобороны объявило, что волонтеры в военном госпитале имени Бурденко в Москве уже были вакцинированы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Ранее по теме: В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных