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Более 150 000 американцев умерли от последствий COVID-19

Ведомости

Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в США превысило 150 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1.45 мск, в Соединенных Штатах скончались 150 090 американца, заразившихся коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране достигло 4 401 599 человек. Всего в мире насчитывается 16,85 млн заболевших COVID-19. Умерли 662 648 человек.

После США по числу заражений следуют Бразилия (2,5 млн), Индия (1,5 млн), Россия (828 тыс.) и ЮАР (471 тыс.). По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся удвоилось за последние шесть недель.

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В России, по данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, общее число случаев заражения составляет 828 990, число смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии выросло до 13 673.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных