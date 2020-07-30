Более 150 000 американцев умерли от последствий COVID-19
Число умерших от последствий коронавирусной инфекции в США превысило 150 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса на 1.45 мск, в Соединенных Штатах скончались 150 090 американца, заразившихся коронавирусом.
Общее число заразившихся в стране достигло 4 401 599 человек. Всего в мире насчитывается 16,85 млн заболевших COVID-19. Умерли 662 648 человек.
После США по числу заражений следуют Бразилия (2,5 млн), Индия (1,5 млн), Россия (828 тыс.) и ЮАР (471 тыс.). По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся удвоилось за последние шесть недель.
В России, по данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, общее число случаев заражения составляет 828 990, число смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии выросло до 13 673.