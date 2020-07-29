Власти ищут способ сохранить экономику в новом эпидемиологическом сезоне

Ситуация с распространением коронавируса в России «остается сложной и может качнуться в любую сторону», предупредил президент Владимир Путин во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 29 июля. Неустойчивость эпидемиологической ситуации и стала поводом для совещания, следует из его слов. Несмотря на то что число новых выявляемых случаев инфекции сейчас вдвое ниже, чем в мае, «никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», сказал Путин, обращаясь к представителям властей и гражданам. Осложнения наблюдаются в тех регионах, где граждане игнорируют указания санитарных врачей, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Еще одна причина повторного роста числа заболевших – «необоснованная поспешность» при снятии ограничений, отметил Путин. По его словам, это показала ситуация в некоторых регионах России.