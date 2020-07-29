Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Власти ищут способ сохранить экономику в новом эпидемиологическом сезоне

Граждан России готовят к новым инфекциям
Светлана Бочарова
Владимир Путин призвал не расслабляться в связи с угрозой новых вспышек COVID-19 /Пресс-служба президента России

Ситуация с распространением коронавируса в России «остается сложной и может качнуться в любую сторону», предупредил президент Владимир Путин во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 29 июля. Неустойчивость эпидемиологической ситуации и стала поводом для совещания, следует из его слов. Несмотря на то что число новых выявляемых случаев инфекции сейчас вдвое ниже, чем в мае, «никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», сказал Путин, обращаясь к представителям властей и гражданам. Осложнения наблюдаются в тех регионах, где граждане игнорируют указания санитарных врачей, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Еще одна причина повторного роста числа заболевших – «необоснованная поспешность» при снятии ограничений, отметил Путин. По его словам, это показала ситуация в некоторых регионах России.

Ни Путин, ни Мурашко не назвали регионы, в которых вновь начала расти заболеваемость. Ранее государственные СМИ сообщали лишь об одном таком регионе – Хабаровском крае, где уже несколько недель продолжаются протесты после ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных