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СМИ сообщили о частичном восстановлении доступа к интернету в Белоруссии

Ведомости

Утром 12 августа у многих жителей Минска и других регионов Белоруссии вновь заработал интернет, сообщает Tut.by со ссылкой на читателей. Около 7 часов утра возобновился доступ к соцсетям и мессенджерам, поисковикам Google и «Яндекс», системам заказа такси, а также к зарубежным СМИ – российскому ТАСС и американской The New York Times.

Доступ восстановился около 6.50 одновременно к нескольким популярным сервисам. Подключиться к ним можно как с мобильного интернета, так и со стационарного, без применения VPN или прокси, отмечает портал. Около 9 часов утра стали доступны и сайты некоторых белорусских СМИ, в частности Tut.by и Onliner.by.

Перебои в доступе к интернету в Белоруссии начались утром 9 августа, в день голосования на президентских выборах в стране. Большинство сайтов и сервисов оставались недоступны и в последующие дни, когда в стране проходили массовые протесты против результатов выборов. Гражданская группа NetBlocks сообщала о потере до 50% связности белорусского сегмента сети с иностранными. Вечером того же дня, после объявления предварительных результатов голосования на выборах и во время протестов, сайты «БелТА» и Tut.by стали недоступны для подключения из России.

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11 августа минсвязи Белоруссии со ссылкой на «Белтелеком» и государственный «Национальный центр обмена трафиком» связал перебои с выходом из строя «оборудования анти-DDoS». Оно, по утверждению государственных операторов, было установлено после «роста вредоносного трафика» из-за рубежа. Аналогичную позицию ранее высказывал действующий президент страны Александр Лукашенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных