СМИ сообщили о частичном восстановлении доступа к интернету в Белоруссии

Перебои в доступе к интернету в Белоруссии начались утром 9 августа, в день голосования на президентских выборах в стране. Большинство сайтов и сервисов оставались недоступны и в последующие дни, когда в стране проходили массовые протесты против результатов выборов. Гражданская группа NetBlocks сообщала о потере до 50% связности белорусского сегмента сети с иностранными. Вечером того же дня, после объявления предварительных результатов голосования на выборах и во время протестов, сайты «БелТА» и Tut.by стали недоступны для подключения из России.