СМИ сообщили о частичном восстановлении доступа к интернету в Белоруссии
Утром 12 августа у многих жителей Минска и других регионов Белоруссии вновь заработал интернет, сообщает Tut.by со ссылкой на читателей. Около 7 часов утра возобновился доступ к соцсетям и мессенджерам, поисковикам Google и «Яндекс», системам заказа такси, а также к зарубежным СМИ – российскому ТАСС и американской The New York Times.
Доступ восстановился около 6.50 одновременно к нескольким популярным сервисам. Подключиться к ним можно как с мобильного интернета, так и со стационарного, без применения VPN или прокси, отмечает портал. Около 9 часов утра стали доступны и сайты некоторых белорусских СМИ, в частности Tut.by и Onliner.by.
Перебои в доступе к интернету в Белоруссии начались утром 9 августа, в день голосования на президентских выборах в стране. Большинство сайтов и сервисов оставались недоступны и в последующие дни, когда в стране проходили массовые протесты против результатов выборов. Гражданская группа NetBlocks сообщала о потере до 50% связности белорусского сегмента сети с иностранными. Вечером того же дня, после объявления предварительных результатов голосования на выборах и во время протестов, сайты «БелТА» и Tut.by стали недоступны для подключения из России.
11 августа минсвязи Белоруссии со ссылкой на «Белтелеком» и государственный «Национальный центр обмена трафиком» связал перебои с выходом из строя «оборудования анти-DDoS». Оно, по утверждению государственных операторов, было установлено после «роста вредоносного трафика» из-за рубежа. Аналогичную позицию ранее высказывал действующий президент страны Александр Лукашенко.