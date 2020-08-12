В Белоруссии запретили продавать пиротехнику

По данным МВД, за двое суток протестов задержаны около 5000 человек. Во время акций пострадали несколько сотен человек. МВД подтвердило гибель одного человека. После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело.