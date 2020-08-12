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В Белоруссии запретили продавать пиротехнику

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Белорусские власти запретили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Такое распоряжение правительства вступило в силу с 12 августа, пишет «БелТА» со ссылкой на министерство антимонопольного регулирования и торговли.

«В Беларуси вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями», – говорится в сообщении. В связи с этим субъекты торговли должны принять «срочные меры по неукоснительному» соблюдению постановления.

Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Белоруссии после выборов президента 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Три дня подряд люди выходили на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов.

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По данным МВД, за двое суток протестов задержаны около 5000 человек. Во время акций пострадали несколько сотен человек. МВД подтвердило гибель одного человека. После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных