ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, вечером того же дня в стране начались протесты и массовые беспорядки, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов. На следующий день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже она подтвердила свой отъезд, объяснив, что приняла это решение «абсолютно самостоятельно».