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ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске

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ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.

Как распределились голоса по регионам:

  • В Минской области Лукашенко набрал 79,23%, Тихановская – 11,81%; в Могилевской области у Лукашенко 88,06%, Тихановская набрала 4,73%; в Гродненской области у Лукашенко 78,72%, у Тихановской – 13,81%; в Гомельской области 85,38% и 5,98% соответственно; в Витебской – 83,64% и 9,18%; в Брестской – 81,78% и 10,33%. Всего по стране Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,33%.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, вечером того же дня в стране начались протесты и массовые беспорядки, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов. На следующий день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже она подтвердила свой отъезд, объяснив, что приняла это решение «абсолютно самостоятельно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных