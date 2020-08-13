ЦИК отчитался о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.
Как распределились голоса по регионам:
В Минской области Лукашенко набрал 79,23%, Тихановская – 11,81%; в Могилевской области у Лукашенко 88,06%, Тихановская набрала 4,73%; в Гродненской области у Лукашенко 78,72%, у Тихановской – 13,81%; в Гомельской области 85,38% и 5,98% соответственно; в Витебской – 83,64% и 9,18%; в Брестской – 81,78% и 10,33%. Всего по стране Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,33%.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа, вечером того же дня в стране начались протесты и массовые беспорядки, люди вышли на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. Эти результаты оспаривают все участники выборов, в том числе опираясь на данные платформы «Голос». 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов. На следующий день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже она подтвердила свой отъезд, объяснив, что приняла это решение «абсолютно самостоятельно».