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Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».

«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – сказала она. Видео опубликовал портал Tut.by. Обращение Тихановская читает по бумажке, где и когда оно было записано, неизвестно.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже она подтвердила свой отъезд, объяснив, что приняла это решение «абсолютно самостоятельно». «Ни друзья, ни родные, ни (избирательный) штаб, ни Сергей (Тихановский, муж) никоим образом на него просто не могли повлиять», – сказала она в видеообращении. Из названия видео следует, что кандидат в президенты уехала к детям.

Соперница Лукашенко на выборах Тихановская уехала из Белоруссии

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят, но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – подчеркнула она.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов.

Накануне КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую, после чего по поручению Лукашенко на охрану ее штаба направили 120 человек, рассказывал председатель ведомства Валерий Вакульчик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных