Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала белорусов «не противостоять милиции» и «не выходить на площади». В своем видеообращении она также поблагодарила проголосовавших на выборах и призвала их «к благоразумию и уважению закона».
«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», – сказала она. Видео опубликовал портал Tut.by. Обращение Тихановская читает по бумажке, где и когда оно было записано, неизвестно.
Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter сообщил, что Тихановская уехала в Литву. Позже она подтвердила свой отъезд, объяснив, что приняла это решение «абсолютно самостоятельно». «Ни друзья, ни родные, ни (избирательный) штаб, ни Сергей (Тихановский, муж) никоим образом на него просто не могли повлиять», – сказала она в видеообращении. Из названия видео следует, что кандидат в президенты уехала к детям.
«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят, но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – подчеркнула она.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов голосования. 10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов.
Накануне КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую, после чего по поручению Лукашенко на охрану ее штаба направили 120 человек, рассказывал председатель ведомства Валерий Вакульчик.