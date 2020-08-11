Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят, но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – подчеркнула она.