Соперница Лукашенко на выборах Тихановская уехала из Белоруссии

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Тихановская получила 10,09%. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркивали, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.