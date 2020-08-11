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Соперница Лукашенко на выборах Тихановская уехала из Белоруссии

Ведомости

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву, сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал министр.

10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов, по которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов. После визита в ЦИК Тихановская сообщила, что «приняла решение», после чего уехала, рассказывала в эфире «Радио Свобода» ее пресс-секретарь Анна Красулина. Однако о каком решении идет речь, она не уточняла.

Ранее по теме: Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Тихановская получила 10,09%. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркивали, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных