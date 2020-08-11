Соперница Лукашенко на выборах Тихановская уехала из Белоруссии
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву, сообщил в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал министр.
10 августа Тихановская обжаловала предварительные результаты выборов, по которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов. После визита в ЦИК Тихановская сообщила, что «приняла решение», после чего уехала, рассказывала в эфире «Радио Свобода» ее пресс-секретарь Анна Красулина. Однако о каком решении идет речь, она не уточняла.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Тихановская получила 10,09%. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркивали, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти. Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов.