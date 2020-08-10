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Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Ведомости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. По данным агентства, Тихановская требует признать недействительными результаты выборов. Она также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко – 80,08%, передает портал tut.by.

Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская – 9,9%.

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.

Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.

Ранее по теме: МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек во время протестов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных