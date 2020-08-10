Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. По данным агентства, Тихановская требует признать недействительными результаты выборов. Она также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.
По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко – 80,08%, передает портал tut.by.
Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская – 9,9%.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.
Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.