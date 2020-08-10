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КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на соперницу Лукашенко

Ведомости

КГБ Белоруссии предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Об этом заявил председатель ведомства Валерий Вакульчик, пишет ТАСС. По словам Вакульчика, КГБ получил сообщение из штаба Тихановской об опасениях за ее жизнь.

«Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва". Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», – сказал Вакульчик. По поручению президента Александра Лукашенко на охрану штаба Тихановской направлены 120 человек, отметил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что выделил ночью охрану для штаба Тихановской после получения оперативной информации о готовящихся провокациях. «Не дай Бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану», – продолжил он. «Они это не ценят. Скоро оценят», – заявил Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»). В штабе Тихановской заявляли, что не обращались с просьбой о защите во время протестов, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко – 80,08%, передает портал tut.by. Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская – 9,9%. Ранее сегодня Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных