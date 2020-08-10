КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на соперницу Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщил, что выделил ночью охрану для штаба Тихановской после получения оперативной информации о готовящихся провокациях. «Не дай Бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану», – продолжил он. «Они это не ценят. Скоро оценят», – заявил Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»). В штабе Тихановской заявляли, что не обращались с просьбой о защите во время протестов, писали «РИА Новости».