КГБ Белоруссии объявил о предотвращении покушения на соперницу Лукашенко
КГБ Белоруссии предотвратил покушение на кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Об этом заявил председатель ведомства Валерий Вакульчик, пишет ТАСС. По словам Вакульчика, КГБ получил сообщение из штаба Тихановской об опасениях за ее жизнь.
«Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что "нужна сакральная жертва". Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», – сказал Вакульчик. По поручению президента Александра Лукашенко на охрану штаба Тихановской направлены 120 человек, отметил он.
Ранее Лукашенко сообщил, что выделил ночью охрану для штаба Тихановской после получения оперативной информации о готовящихся провокациях. «Не дай Бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану», – продолжил он. «Они это не ценят. Скоро оценят», – заявил Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»). В штабе Тихановской заявляли, что не обращались с просьбой о защите во время протестов, писали «РИА Новости».
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко – 80,08%, передает портал tut.by. Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская – 9,9%. Ранее сегодня Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.