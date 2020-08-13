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Адвокат сообщила о запрете на посещение Ефремова в больнице из-за карантина

Ведомости

Актер Михаил Ефремов, которого госпитализировали из зала суда 11 августа, по-прежнему остается в больнице, но к нему никого не пускают, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ефремова Елизавету Шаргородскую.

«Михаил все еще находится в больнице, но дело в том, что нас продолжают туда не пускать, как и членов его семьи, из-за карантина», – уточнила адвокат.

Как рассказал «РИА Новости» Эльман Пашаев, он планирует связаться с врачом Ефремова ближе к вечеру после возвращения из командировки. Он отметил, что новой информации по состоянию здоровья артиста пока нет.

Ранее медики подтвердили инсульт у Ефремова. Он был госпитализирован из зала суда 11 августа. Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов, позднее его вынесли на носилках. Заседание проходило в Пресненском районном суде Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что заседание отложено на 18 августа.

Ранее по теме: Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после инсульта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных