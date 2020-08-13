Адвокат сообщила о запрете на посещение Ефремова в больнице из-за карантина
«Михаил все еще находится в больнице, но дело в том, что нас продолжают туда не пускать, как и членов его семьи, из-за карантина», – уточнила адвокат.
Как рассказал «РИА Новости» Эльман Пашаев, он планирует связаться с врачом Ефремова ближе к вечеру после возвращения из командировки. Он отметил, что новой информации по состоянию здоровья артиста пока нет.
Ранее медики подтвердили инсульт у Ефремова. Он был госпитализирован из зала суда 11 августа. Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов, позднее его вынесли на носилках. Заседание проходило в Пресненском районном суде Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что заседание отложено на 18 августа.