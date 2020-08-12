Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после инсульта
Медики подтвердили инсульт у артиста Михаила Ефремова, состояние оценивается как средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.
«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», – сказал он.
Вчера Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов. Позднее оттуда вышла одна из врачей, сказав, что ей нужно четыре человека для того, чтобы вынести актера на носилках. Заседание проходило в Пресненском районном суде Москвы и сначала было перенесено на 12 августа на 10.00. Сегодня в пресс-службе суда уточнили, что заседание отложено на 18 августа.
Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице.