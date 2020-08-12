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Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после инсульта

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Медики подтвердили инсульт у артиста Михаила Ефремова, состояние оценивается как средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», – сказал он.

Вчера Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов. Позднее оттуда вышла одна из врачей, сказав, что ей нужно четыре человека для того, чтобы вынести актера на носилках. Заседание проходило в Пресненском районном суде Москвы и сначала было перенесено на 12 августа на 10.00. Сегодня в пресс-службе суда уточнили, что заседание отложено на 18 августа.

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Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных