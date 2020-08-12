Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после инсульта

Вчера Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов. Позднее оттуда вышла одна из врачей, сказав, что ей нужно четыре человека для того, чтобы вынести актера на носилках. Заседание проходило в Пресненском районном суде Москвы и сначала было перенесено на 12 августа на 10.00. Сегодня в пресс-службе суда уточнили, что заседание отложено на 18 августа.