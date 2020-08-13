Аксенов уволил директора «Крымавтодора»
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко. Об этом Аксенов заявил на совещании по строительной отрасли Крыма, трансляция которого опубликована на его странице Facebook.
«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ [Дмитрий] Кривенко — уволить», — сказал Аксенов.
Такое решение главы республики последовало после посещения им строящихся объектов в Симферополе и близлежащих районах. В ходе визита, по словам Аксенова, «были выявлены серьезные нарушения», которые повлияют на сроки сдачи строительных объектов.
Помимо этого, Аксенов объявил выговоры начальнику Службы автодорог Крыма Александру Нефедову и его заму Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил построить четырехколесную трассу от Симферополя до границы с Украиной. В конце июля текущего года была сдана федеральная трасса «Таврида», которая проходит от Керчи до Севастополя.