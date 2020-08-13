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Аксенов уволил директора «Крымавтодора»

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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко. Об этом Аксенов заявил на совещании по строительной отрасли Крыма, трансляция которого опубликована на его странице Facebook

«Руководителя «Крымавтодора» — это товарищ [Дмитрий] Кривенко — уволить», — сказал Аксенов.

Такое решение главы республики последовало после посещения им строящихся объектов в Симферополе и близлежащих районах. В ходе визита, по словам Аксенова, «были выявлены серьезные нарушения», которые повлияют на сроки сдачи строительных объектов. 

Помимо этого, Аксенов объявил выговоры начальнику Службы автодорог Крыма Александру Нефедову и его заму Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил построить четырехколесную трассу от Симферополя до границы с Украиной. В конце июля текущего года была сдана федеральная трасса «Таврида», которая проходит от Керчи до Севастополя. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных