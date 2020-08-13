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Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич до 16 октября, сообщает ТАСС. 

«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября», – приводит агентство решение судьи.

Аналогичное ходатайство будет рассмотрено в отношении экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

3 июля Лукашевич, которая на тот момент занимала пост замминистра Минобрнауки, и Попов были задержаны по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 млн руб., выделенных из бюджета для ведомства.

Ранее по теме: Замглавы Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей

По версии следствия, средства были похищены при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. При этом летом того же года, по данным «СПАРК-Интерфакса», Лукашевич занимала пост гендиректора Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб. 

20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.

Ранее по теме: Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных