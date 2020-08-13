Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

По версии следствия, средства были похищены при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. При этом летом того же года, по данным «СПАРК-Интерфакса», Лукашевич занимала пост гендиректора Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб.