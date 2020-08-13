Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич
Тверской суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич до 16 октября, сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября», – приводит агентство решение судьи.
Аналогичное ходатайство будет рассмотрено в отношении экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.
3 июля Лукашевич, которая на тот момент занимала пост замминистра Минобрнауки, и Попов были задержаны по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 млн руб., выделенных из бюджета для ведомства.
По версии следствия, средства были похищены при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. При этом летом того же года, по данным «СПАРК-Интерфакса», Лукашевич занимала пост гендиректора Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб.
20 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.