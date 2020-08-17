SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
Американский самолет нанес удар вблизи сирийского города Эль-Камышлы. В результате погиб один сирийский военный, двое ранены, сообщает сирийское агентство SANA.
Уточняется, что удар был нанесен по армейскому блокпосту в районе населенного пункта Телль аз-Захаб к юго-востоку от Эль-Камышлы.
В Вашингтоне пока эту информацию не прокомментировали.
14 апреля 2018 г. вооруженные силы США совместно с Великобританией и Францией нанесли удары по объектам в Сирии. Целью атаки являлись три объекта, якобы связанные с разработкой химоружия.