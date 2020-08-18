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В Минэнерго рассказали о самочувствии Новака после заражения COVID-19

Ведомости

Министр энергетики Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно, сообщила ТАСС официальный представитель Минэнерго Ольга Голант. Она подтвердила, что тест министра на COVID-19 показал положительный результат.

«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме», – цитирует Голант агентство.

В частности, министр примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеосвязи 19 августа, добавила официальный представитель министерства.

Ранее о заражении Новака коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

12 августа стало известно, что коронавирус подтвердился у вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Ранее по теме: Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных