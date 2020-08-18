В Минэнерго рассказали о самочувствии Новака после заражения COVID-19
Министр энергетики Александр Новак переносит коронавирус бессимптомно, сообщила ТАСС официальный представитель Минэнерго Ольга Голант. Она подтвердила, что тест министра на COVID-19 показал положительный результат.
«В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме», – цитирует Голант агентство.
В частности, министр примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+ в режиме видеосвязи 19 августа, добавила официальный представитель министерства.
Ранее о заражении Новака коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
12 августа стало известно, что коронавирус подтвердился у вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.