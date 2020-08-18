Министр энергетики Новак заразился коронавирусом
Глава Министерства энергетики Александр Новак заразился новым коронавирусом. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в Благовещенске.
По словам премьера, Новак находится на лечении в Москве.
«Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай Бог ему здоровья», – сказал Мишустин.
Агентство отмечает, что до этого коронавиурс был выявлен у некоторых журналистов правительственного пула, которые сопровождали Мишустина в ходе поездки на Дальний Восток. В итоге их изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС.
12 августа стало известно, что коронавирус подтвердился у вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Ранее коронавирусом переболел и сам Мишустин.