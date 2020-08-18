Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал максимального наказания для актера
Сын погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Валерий Захаров попросил о максимально возможном наказании для артиста в ходе допроса в Пресненском суде, пишет ТАСС.
«Ефремов до сих пор мне не выразил соболезнований. Каких-либо предложений о материальной компенсации от Ефремова или от его представителей мне не поступало. Наказание? Прошу для него максимального наказания», – сказал Захаров, отметив, что заявит гражданский иск к актеру.
Валерий Захаров рассказал, что в день гибели отца готовился к похоронам бабушки. «Мне позвонил двоюродный брат и рассказал о том, что папа попал в ДТП на Садовом кольце. Через какое-то время он перезвонил уже из больницы и сказал, что папы не стало», – сообщил он.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».