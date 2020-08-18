Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал максимального наказания для актера

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Артист сначала признал, что был пьяным за рулем, однако позже отказался от признания вины. Его адвокат объяснил это тем, что Ефремов первоначально «ничего не понимал».