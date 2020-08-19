Власти Гродно частично удовлетворили требования протестующих
Гродненский городской исполнительный комитет и совет депутатов частично удовлетворили требования протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии, следует из сообщения на официальном интернет-портале горисполкома.
Власти разрешили митинги на центральных площадях – Ленина и Советской – и постановили не наказывать участвующих в забастовках работников предприятий. На массовых мероприятиях будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение, представители общественности Гродно, профсоюзов, политических партий смогут выступить в эфире «Гродно плюс».
Организованы разбирательства по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью, задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены. Депутаты подготовили ходатайство в прокуратуру и суд по объективному рассмотрению дел. В городе создан совет общественного согласия, в который вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти, говорится в заявлении.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. Многотысячные шествия граждан Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов, проходили в минувшие выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах, достигнув кульминации в воскресенье.