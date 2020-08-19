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Власти Гродно частично удовлетворили требования протестующих

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Гродненский городской исполнительный комитет и совет депутатов частично удовлетворили требования протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии, следует из сообщения на официальном интернет-портале горисполкома.

Власти разрешили митинги на центральных площадях – Ленина и Советской – и постановили не наказывать участвующих в забастовках работников предприятий. На массовых мероприятиях будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение, представители общественности Гродно, профсоюзов, политических партий смогут выступить в эфире «Гродно плюс».

Организованы разбирательства по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью, задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены. Депутаты подготовили ходатайство в прокуратуру и суд по объективному рассмотрению дел. В городе создан совет общественного согласия, в который вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти, говорится в заявлении.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. Многотысячные шествия граждан Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов, проходили в минувшие выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах, достигнув кульминации в воскресенье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных