Власти Гродно частично удовлетворили требования протестующих

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. Многотысячные шествия граждан Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов, проходили в минувшие выходные в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и других белорусских городах, достигнув кульминации в воскресенье.