Bloomberg сообщил о планах США расширить санкции против Венесуэлы

«Эти меры могут быть нацелены против торговли нефтью с компаниями из Азии и Европы, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры носят частный характер», — передает агентство. По их словам, в администрации США этот шаг обсуждают в течение нескольких месяцев. При этом изначально отдавался приоритет санкциям против Ирана, который начал экспортировать бензин в Венесуэлу. Отмечается, что решение по санкциям еще не принято, переговоры продолжаются.