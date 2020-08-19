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Bloomberg сообщил о планах США расширить санкции против Венесуэлы

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает дополнительные санкции в отношении Венесуэлы, направленные на остановку торговли топливом с компаниями из Азии и Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

«Эти меры могут быть нацелены против торговли нефтью с компаниями из Азии и Европы, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры носят частный характер», — передает агентство. По их словам, в администрации США этот шаг обсуждают в течение нескольких месяцев. При этом изначально отдавался приоритет санкциям против Ирана, который начал экспортировать бензин в Венесуэлу. Отмечается, что решение по санкциям еще не принято, переговоры продолжаются.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что власти США готовятся ввести санкции против десятков перевозящих нефть танкеров. По их информации, причиной санкций могут стать поставки сырья из Венесуэлы.

Ранее по теме: Reuters: США введут санкции против десятков танкеров из-за торговли с Венесуэлой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных