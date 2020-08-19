Bloomberg сообщил о планах США расширить санкции против Венесуэлы
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает дополнительные санкции в отношении Венесуэлы, направленные на остановку торговли топливом с компаниями из Азии и Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
«Эти меры могут быть нацелены против торговли нефтью с компаниями из Азии и Европы, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными, поскольку переговоры носят частный характер», — передает агентство. По их словам, в администрации США этот шаг обсуждают в течение нескольких месяцев. При этом изначально отдавался приоритет санкциям против Ирана, который начал экспортировать бензин в Венесуэлу. Отмечается, что решение по санкциям еще не принято, переговоры продолжаются.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что власти США готовятся ввести санкции против десятков перевозящих нефть танкеров. По их информации, причиной санкций могут стать поставки сырья из Венесуэлы.