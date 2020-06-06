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Reuters: США введут санкции против десятков танкеров из-за торговли с Венесуэлой

Ведомости

Власти США готовятся ввести санкции против десятков перевозящих нефть танкеров, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их информация, причиной санкций могут стать поставки сырья из Венесуэлы. Некоторые из ограничений Вашингтон собирается объявить в ближайшее время, другие — позже и при условии, что закупка нефтепродуктов у Венесуэлы продолжится.

Как отмечает Reuters, санкции могут затронуть 25 супертанкеров вместимостью до 2 млн баррелей нефти и 17 небольших судов. «Введение санкций будет ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной», — сказал один из источников.

Неделей ранее США ввели санкции против четыре судовладельческих компаний и их танкеров за перевозку венесуэльской нефти в феврале — апреле этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных