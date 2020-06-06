Reuters: США введут санкции против десятков танкеров из-за торговли с Венесуэлой
Власти США готовятся ввести санкции против десятков перевозящих нефть танкеров, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их информация, причиной санкций могут стать поставки сырья из Венесуэлы. Некоторые из ограничений Вашингтон собирается объявить в ближайшее время, другие — позже и при условии, что закупка нефтепродуктов у Венесуэлы продолжится.
Как отмечает Reuters, санкции могут затронуть 25 супертанкеров вместимостью до 2 млн баррелей нефти и 17 небольших судов. «Введение санкций будет ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной», — сказал один из источников.
Неделей ранее США ввели санкции против четыре судовладельческих компаний и их танкеров за перевозку венесуэльской нефти в феврале — апреле этого года.