Доктор Мясников оценил возможность введения новых ограничений в сентябре

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире, ограничения могут быть введены в октябре.