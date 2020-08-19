Доктор Мясников оценил возможность введения новых ограничений в сентябре
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что Россия в сентябре не столкнется с необходимостью введения новых ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.
«По логике эпидемиологического процесса такого форс-мажора быть не может», – написал Мясников.
«Полное закрытие всего» с 20 сентября никому не нужно и может повлечь за собой «катастрофические последствия», пойти на это можно «лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах», добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом. Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире, ограничения могут быть введены в октябре.