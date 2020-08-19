ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста у проходной Минского тракторного завода, сообщает портал Tut.by.
Как отмечает издание, люди, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на завод и устроили акцию у проходной. Речь идет об около 500 рабочих МТЗ. Тех, кто не уходил в отпуск, беспрепятственно пропускали на завод. Портал также сообщил о как минимум одном задержании во время акции.
В пресс-службе МВД Белоруссии агентству ТАСС подтвердили задержания во время акции у МТЗ, но не уточнили деталей.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%.
Акции протеста продолжаются в республике с 9 августа. На массовые протесты в Белоруссии уже вышли работники нескольких крупных предприятий.