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ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

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Белорусский ОМОН разогнал участников акции протеста у проходной Минского тракторного завода, сообщает портал Tut.by.

Как отмечает издание, люди, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на завод и устроили акцию у проходной. Речь идет об около 500 рабочих МТЗ. Тех, кто не уходил в отпуск, беспрепятственно пропускали на завод. Портал также сообщил о как минимум одном задержании во время акции.

В пресс-службе МВД Белоруссии агентству ТАСС подтвердили задержания во время акции у МТЗ, но не уточнили деталей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Акции протеста продолжаются в республике с 9 августа. На массовые протесты в Белоруссии уже вышли работники нескольких крупных предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных