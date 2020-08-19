ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Как отмечает издание, люди, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на завод и устроили акцию у проходной. Речь идет об около 500 рабочих МТЗ. Тех, кто не уходил в отпуск, беспрепятственно пропускали на завод. Портал также сообщил о как минимум одном задержании во время акции.