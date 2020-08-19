Горбачев указал на ошибку Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился к работникам промышленных предприятий за поддержкой на фоне протестов, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Комсомольской правде».
«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.
В ходе интервью Горбачев также согласился с тем, что на ситуацию в Белоруссии оказывают влияние иностранные государства.
Бывший президент СССР добавил, что он сам в свое время обращался за поддержкой к работникам советских заводов, однако не получил от них ожидаемой поддержки.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская – 10,09%. После обнародования результатов в стране начались массовые протесты.
Ранее Лукашенко заявил, что он готов поделиться президентскими полномочиями после принятия новой Конституции.