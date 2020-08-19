Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Правоохранители задержали двух человек во время протестной акции у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись. Отдельные граждане не прислушались к призывам. Для пресечения противоправных действий милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников мероприятия», – сообщила она, добавив, что одним из задержанных оказался безработный житель из Волковыска.
По словам Чемодановой, в отношении задержанных начато административное производство о нарушении правил проведения массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что ОМОН разогнал акцию протеста рабочих у проходной МТЗ. Сотрудники предприятия, которые накануне написали заявления на отпуск за свой счет, не смогли попасть на завод и устроили акцию у проходной. Речь идет об около 500 рабочих МТЗ. Тех, кто не уходил в отпуск, беспрепятственно пропускали на завод.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победу в которых, по данным ЦИК, одержал набравший 80,08% голосов действующий глава государства Александр Лукашенко. Официальные данные свидетельствуют, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09%. Акции протеста продолжаются в республике с 9 августа.