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Лукашенко обещал разобраться с митингующими возле заводов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил белорусских рабочих и пообещал «разобраться» с митингующими, которые встречают их возле предприятий, сообщает «БелТА».

«Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», – цитирует Лукашенко агентство.

Выступая на заседании Совета безопасности, Лукашенко отметил, что вызывают беспокойство постоянные угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.

«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя успокаиваться, «те, кто хотят нас убаюкать, не получится», констатировал он.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Ранее сегодня правоохранители задержали двух человек во время протестной акции у проходной Минского тракторного завода.

Ранее по теме: Двух человек задержали у Минского тракторного завода

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных