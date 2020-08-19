Лукашенко обещал разобраться с митингующими возле заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил белорусских рабочих и пообещал «разобраться» с митингующими, которые встречают их возле предприятий, сообщает «БелТА».
«Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», – цитирует Лукашенко агентство.
Выступая на заседании Совета безопасности, Лукашенко отметил, что вызывают беспокойство постоянные угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ.
«Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», – подчеркнул Лукашенко. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя успокаиваться, «те, кто хотят нас убаюкать, не получится», констатировал он.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская –10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Ранее сегодня правоохранители задержали двух человек во время протестной акции у проходной Минского тракторного завода.