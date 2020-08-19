СМИ узнали о росте числа жертв протестов в Белоруссии до трех
В военном госпитале Минска скончался получивший огнестрельное ранение в Бресте 43-летний мужчина, сообщает портал Tut.by. По информации портала, он стал третьей жертвой протестов в Белоруссии.
Как сообщили изданию родственники погибшего, 43-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона акции протеста в Бресте. Двое суток о его местонахождении не было сведений, 13 августа выяснилось, что его доставили на вертолете в военный госпиталь Минска. Утром 19 августа Шутов умер.
Житель Бреста стал третьей жертвой столкновений протестующих с силовиками. Официальной информации от властей Белоруссии о гибели третьего человека в ходе акций протеста пока не поступало. По данным Минздрава от 17 августа, в ходе столкновений погибли два человека.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор.