СМИ узнали о росте числа жертв протестов в Белоруссии до трех

Как сообщили изданию родственники погибшего, 43-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона акции протеста в Бресте. Двое суток о его местонахождении не было сведений, 13 августа выяснилось, что его доставили на вертолете в военный госпиталь Минска. Утром 19 августа Шутов умер.