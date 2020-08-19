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СМИ узнали о росте числа жертв протестов в Белоруссии до трех

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В военном госпитале Минска скончался получивший огнестрельное ранение в Бресте 43-летний мужчина, сообщает портал Tut.by. По информации портала, он стал третьей жертвой протестов в Белоруссии.

Как сообщили изданию родственники погибшего, 43-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона акции протеста в Бресте. Двое суток о его местонахождении не было сведений, 13 августа выяснилось, что его доставили на вертолете в военный госпиталь Минска. Утром 19 августа Шутов умер.

Житель Бреста стал третьей жертвой столкновений протестующих с силовиками. Официальной информации от властей Белоруссии о гибели третьего человека в ходе акций протеста пока не поступало. По данным Минздрава от 17 августа, в ходе столкновений погибли два человека.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных