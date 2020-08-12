В МВД Белоруссии прокомментировали применение оружия в ходе беспорядков

Кроме того, в ходе беспорядков в Жодино водитель автомобиля совершил наезд на военнослужащего и скрылся, пострадавшего доставили в медучреждение с многочисленными травмами. В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в машину правоохранителей, в результате этого нападения никто не пострадал.