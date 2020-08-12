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В МВД Белоруссии прокомментировали применение оружия в ходе беспорядков

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Сотрудники милиции Белоруссии были вынуждены применить огнестрельное оружие в Бресте, когда на них напала группа агрессивных жителей, вооруженных арматурой, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», ‒ указано в сообщении.

Кроме того, в ходе беспорядков в Жодино водитель автомобиля совершил наезд на военнослужащего и скрылся, пострадавшего доставили в медучреждение с многочисленными травмами. В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в машину правоохранителей, в результате этого нападения никто не пострадал.

Ранее сегодня белорусские власти запретили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Белоруссии, в том числе против сотрудников правоохранительных органов.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих.

Протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Протесты уже нанесли Белоруссии экономический ущерб.

Ранее по теме: Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных