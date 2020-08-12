В МВД Белоруссии прокомментировали применение оружия в ходе беспорядков
Сотрудники милиции Белоруссии были вынуждены применить огнестрельное оружие в Бресте, когда на них напала группа агрессивных жителей, вооруженных арматурой, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», ‒ указано в сообщении.
Кроме того, в ходе беспорядков в Жодино водитель автомобиля совершил наезд на военнослужащего и скрылся, пострадавшего доставили в медучреждение с многочисленными травмами. В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в машину правоохранителей, в результате этого нападения никто не пострадал.
Ранее сегодня белорусские власти запретили оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Белоруссии, в том числе против сотрудников правоохранительных органов.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз будет пересматривать свои отношения с Белоруссией и может ввести санкции против ее руководителей, ответственных за насилие в отношении протестующих.
Протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. Протесты уже нанесли Белоруссии экономический ущерб.