Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в Минске

«По предварительным подсчетам это более 500 000. За эти деньги можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ», – цитирует агентство Лебедя. Чиновник отметил, что в результате протестов повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, плиточное покрытие, более сотни контейнеров. Коммунальные службы Минска наводят порядок в городе, добавил он.