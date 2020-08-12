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Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в Минске

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Ущерб от протестов в Минске, по предварительным данным, превышает 500 000 белорусских рублей (более 14,8 млн руб.), рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает «БелТА».

«По предварительным подсчетам это более 500 000. За эти деньги можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ», – цитирует агентство Лебедя. Чиновник отметил, что в результате протестов повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, плиточное покрытие, более сотни контейнеров. Коммунальные службы Минска наводят порядок в городе, добавил он.

После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. Белорусы требуют пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. За двое суток протестов, по данным МВД, задержаны около 5000 человек.

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После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело, еще 17 дел возбуждены по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов. Минздрав страны сообщил о 51 пострадавшем во время протестов в ночь на 12 августа, пишет ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных