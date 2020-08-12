Власти Белоруссии оценили ущерб от протестов в Минске
Ущерб от протестов в Минске, по предварительным данным, превышает 500 000 белорусских рублей (более 14,8 млн руб.), рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает «БелТА».
«По предварительным подсчетам это более 500 000. За эти деньги можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ», – цитирует агентство Лебедя. Чиновник отметил, что в результате протестов повреждены остановки, светофоры, дорожные знаки, плиточное покрытие, более сотни контейнеров. Коммунальные службы Минска наводят порядок в городе, добавил он.
После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. Белорусы требуют пересмотра результатов голосования. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская – 10,09%. За двое суток протестов, по данным МВД, задержаны около 5000 человек.
После первого дня протестов СК Белоруссии сообщал, что по фактам беспорядков возбуждено 21 уголовное дело, еще 17 дел возбуждены по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов. Минздрав страны сообщил о 51 пострадавшем во время протестов в ночь на 12 августа, пишет ТАСС.