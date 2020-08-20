Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Массовые мероприятия в школах запрещены до 2021 г. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.