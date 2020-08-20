Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
Генеральная прокуратура поручила прокурорам российских регионов проверить готовность школ к новому учебному году, говорится на сайте ведомства. В рамках проверки прокуроры оценят полноту подготовки школ к учебному году, обоснованность выдачи заключений об их готовности и устранение недостатков.
Особое внимание прокуратура уделит взиманию школами денег с родителей, укомплектованности школ учителями, наличию материально-технической базы, учебников, а также организации питания в школах. Также прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.
Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Массовые мероприятия в школах запрещены до 2021 г. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.