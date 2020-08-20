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Прокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

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Генеральная прокуратура поручила прокурорам российских регионов проверить готовность школ к новому учебному году, говорится на сайте ведомства. В рамках проверки прокуроры оценят полноту подготовки школ к учебному году, обоснованность выдачи заключений об их готовности и устранение недостатков.

Особое внимание прокуратура уделит взиманию школами денег с родителей, укомплектованности школ учителями, наличию материально-технической базы, учебников, а также организации питания в школах. Также прокуроры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.

Учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Массовые мероприятия в школах запрещены до 2021 г. Торжественные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе по классам или параллелям. Родители школьников во время линейки должны быть в масках, рекомендовал Роспотребнадзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных