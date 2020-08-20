Полиция потребовала досмотреть вещи Навального после госпитализации
Полиция потребовала досмотреть личные вещи основателя ФБК Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter. Утром Навального госпитализировали после экстренной посадки в Омске самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.
«Полиция требует досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж», ‒ написала пресс-секретарь. Ярмыш добавила, что дает объяснения полиции и следователям.
РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщил, что полиция проводит проверку после госпитализации Навального. Источник ТАСС рассказал, что правоохранители пока не рассматривают версию о преднамеренном отравлении. В пресс-службе Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу «Интерфаксу» сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ухудшения самочувствия одного из пассажиров рейса Томск ‒ Москва. Имя пассажира в сообщении не названо.
Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. После госпитализации он впал в кому. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком.