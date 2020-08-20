Минздрав отказался от обязательного тестирования водителей на алкоголизм

Изначально приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Но после того как СМИ из разных регионов сообщили об очередях перед наркологическими диспансерами и заметном росте цен на получение справок, Минздрав решил отложить вступление приказа в силу. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей. Он уточнил, что ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах.