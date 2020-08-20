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Минздрав отказался от обязательного тестирования водителей на алкоголизм

Ведомости

Министерство здравоохранения отказалось от идеи обязательного тестирования на алкоголизм получающих права водителей или меняющих их по истечении срока годности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство. Ранее Минздрав собирался ввести для водителей обязательный тест на хронический алкоголизм, но инициативу раскритиковали общественность и президент России Владимир Путин.

В новом документе Минздрава указано, что водители будут проходить ««диагностику психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом врач может по своему усмотрению направить пациента на дополнительный анализ, в том числе проверить наличие CDT-маркеров в крови (маркер хронического злоупотребления алкоголя). Изменения вступят в силу с 1 января 2021 г.

Изначально приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Но после того как СМИ из разных регионов сообщили об очередях перед наркологическими диспансерами и заметном росте цен на получение справок, Минздрав решил отложить вступление приказа в силу. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей. Он уточнил, что ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах.

Ранее по теме: Минздрав назвал новую дату вступления в силу правил медосмотра водителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных