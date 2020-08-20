Минздрав отказался от обязательного тестирования водителей на алкоголизм
Министерство здравоохранения отказалось от идеи обязательного тестирования на алкоголизм получающих права водителей или меняющих их по истечении срока годности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство. Ранее Минздрав собирался ввести для водителей обязательный тест на хронический алкоголизм, но инициативу раскритиковали общественность и президент России Владимир Путин.
В новом документе Минздрава указано, что водители будут проходить ««диагностику психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом врач может по своему усмотрению направить пациента на дополнительный анализ, в том числе проверить наличие CDT-маркеров в крови (маркер хронического злоупотребления алкоголя). Изменения вступят в силу с 1 января 2021 г.
Изначально приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Но после того как СМИ из разных регионов сообщили об очередях перед наркологическими диспансерами и заметном росте цен на получение справок, Минздрав решил отложить вступление приказа в силу. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей. Он уточнил, что ведомство дополнительно изучит методы для проведения таких осмотров, в том числе ценообразование на них в регионах.