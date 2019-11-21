Минздрав назвал новую дату вступления в силу правил медосмотра водителей

Приказ ведомства 21 ноября раскритиковал Путин. Он назвал новые правила «чушью какой-то» и признался, что узнал о нововведении и связанном с ним росте цен на справки для водителей из СМИ. «У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 280 руб., такую зарплату получают 3 200 000 человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <...> 5000 <руб.> если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать?» — задался вопросом президент. Он подчеркнул, что приказ Минздрава должен был сначала изучить Минтруд.