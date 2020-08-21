Врачи поставили Навальному диагноз
Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 смогли поставить полный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному, но отказались сообщать его журналистам.
«В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. <...> К сожалению, я не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», – сказал замглавврача больницы Анатолий Калиниченко, видеозапись с его обращением опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Отказ называть диагноз врач объяснил законом о персональных данных.
Ранее Калиниченко заявил об отсутствии ядов в анализах крови и мочи Навального и исключил версию отравления. Он также выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.