Врачи поставили Навальному диагноз

«В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. <...> К сожалению, я не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», – сказал замглавврача больницы Анатолий Калиниченко, видеозапись с его обращением опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Отказ называть диагноз врач объяснил законом о персональных данных.