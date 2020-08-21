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Врачи поставили Навальному диагноз

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Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 смогли поставить полный диагноз основателю ФБК Алексею Навальному, но отказались сообщать его журналистам.

«В настоящее время мы практически имеем полный диагноз. <...> К сожалению, я не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», – сказал замглавврача больницы Анатолий Калиниченко, видеозапись с его обращением опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Отказ называть диагноз врач объяснил законом о персональных данных.

Ранее Калиниченко заявил об отсутствии ядов в анализах крови и мочи Навального и исключил версию отравления. Он также выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.

Ранее по теме: Врачи не обнаружили ядов в крови Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных