Минздрав предупредил о фейковых объявлениях по продаже вакцины от COVID-19
Информация в интернете о предзаказе или продаже российской вакцины от коронавируса является ложной, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу.
«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети интернет, могут носить мошеннический характер», ‒ сказал Кузнецов.
Он также добавил, что приобретение «вакцины» через мошеннические объявления в интернете может нанести не только материальный ущерб, но и навредить здоровью жертвы.
В пресс-службе пояснили, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Сейчас производство вакцины от коронавируса разворачивается на нескольких площадках. Минздрав ожидает от Центра им. Гамалеи пакет документов о проведении пострегистрационного исследования вакцины.
11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.