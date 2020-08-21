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Минздрав предупредил о фейковых объявлениях по продаже вакцины от COVID-19

Ведомости

Информация в интернете о предзаказе или продаже российской вакцины от коронавируса является ложной, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов через пресс-службу.

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети интернет, могут носить мошеннический характер», ‒ сказал Кузнецов.

Он также добавил, что приобретение «вакцины» через мошеннические объявления в интернете может нанести не только материальный ущерб, но и навредить здоровью жертвы.

В пресс-службе пояснили, что распределением вакцины будет заниматься Минздрав. Сейчас производство вакцины от коронавируса разворачивается на нескольких площадках. Минздрав ожидает от Центра им. Гамалеи пакет документов о проведении пострегистрационного исследования вакцины.

11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Вакцина была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных